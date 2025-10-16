Депутат Нилов: работники не обязаны скидываться на подарки коллегам

В интервью с ТАСС Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подчеркнул, что сбор средств для приобретения техники для работы или в качестве подарка тому или иному коллеге, включая руководителя, является добровольным.

По его мнению, работники не обязаны участвовать в таких мероприятиях и не должны оправдывать свое отсутствие на сборе средств на подарки коллегам. Парламентарий акцентировал внимание на том, что подобные сборы не являются обязательными платежами и не прописаны в трудовом договоре.

Нилов подчеркнул, что данный вопрос связан не только с взаимоотношениями между сотрудниками и руководством, но и с общей атмосферой в коллективе.

«Есть законом не закреплённые какие-то такие человеческие понятия, человеческие отношения. Сегодня ты сбрасываешься на подарок коллеге, завтра тебе все вместе дарят подарок на твой день рождения», — цитирует Нилова ТАСС.

Законодатель подчеркнул, что это не зафиксировано в трудовом договоре и не прописано в кодексе. Это внутренние, неформализованные правила, действующие в небольшом коллективе.