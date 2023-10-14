Депутат Нилов рекомендовал поднять пенсии пожилым сотрудникам школ и больниц

Семь лет назад в нашей стране была отменена индексация пенсий для работающих пенсионеров. В настоящее время депутатами подготовлен еще один законопроект, который предлагает частичную индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, каким категориям работающих пожилых необходимо проиндексировать пенсию и как данная мера повысит продолжительность их жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, за счет кадров пенсионного возраста отечественные системы здравоохранения, образования и соцобслуживания до сих пор держатся и не испытывают кадрового голода.

Парламентарий добавил, что индексаций пенсий заслуживают в первую очередь пенсионеры, работающие в областях здравоохранения, образования и соцобслуживания, а также работающие пенсионеры-инвалиды.

По его мнению, проиндексированные пенсии станут мотивацией к работе и создадут условия для совершенно другого качества жизни.