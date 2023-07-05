Депутат Нилов рекомендует смягчить наказание за тонировку автомобилей

В нижней палате парламента заявили о намерении поддержать возможность тонировки передних боковых стекол автомашин. Глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил важность планируемых изменений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, тонировка стекол делает движение автомобиля боле безопасным и сохраняет его ресурс.

Парламентарий добавил, что во многих государствах, наоборот, штрафуют за отсутствие тонировки на стеклах.

Нилов подчеркнул, что возможность тонировки передних боковых стекол является просьбой тысяч жителей РФ.