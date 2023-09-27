Депутат Нилов считает, что новые условия ипотеки введены в интересах банков

Со следующего месяца Банк России вводит многочисленные изменения, которые затронут немалую часть жителей страны. Так, станет труднее получить ипотеку с минимальным первоначальным взносом. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в последнее время развернулась дискуссия по поводу изменений в условиях процентных ставок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что все это в интересах банков, а не людей.

По мнению парламентария, россиян можно пугать различными обоснованиями и коэффициентами риска, однако это станет порождать социальную напряженность и сокращать возможности брать кредиты и решать жилищные вопросы.

Он подчеркнул, что зарплата, число безработных и разница стоимости труда в разных субъектах РФ приводит к тому, что многие на сегодняшний день не в состоянии взять ипотеку и решить свой жилищный вопрос. А новые правила только ужесточают данный вопрос.