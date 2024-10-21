Депутат Нилов считает необходимым продление и расширение дачной амнистии

Депутатами нижней палаты парламента принят закон, упрощающий процесс регистрации бани, сарая, летней кухни и прочих капстроений на приусадебных территориях. По словам главы Комитета Госдумы по труду, делам ветеранов и соцполитике Ярослава Нилова, это шаг в сторону упрощения получения госуслуг и снижения уровня бюрократизма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что жители России будут рады этим новостям, поскольку амнистия не раз продлевалась, и жители нашей страны это позитивно воспринимают, потому как бывают разные жизненные ситуации, особенно в это непростое время, когда такая тревожность, такой уровень социальной напряженности.

Ранее сообщалось, что почти 47 тыс. объектов недвижимости оформили по «дачной амнистии» в Подмосковье.