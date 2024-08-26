Почти 47 тысяч объектов недвижимости оформили по «дачной амнистии» в Подмосковье
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
Свыше 46,6 тысячи объектов недвижимости оформили по «дачной амнистии» в Подмосковье с января по июль, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Этот показатель на четыре тысячи объектов превышает результат за аналогичный период 2023 года.
Из общего числа оформленных таким образом объектов более 34 тысяч — частные жилые дома общей площадью около пяти миллионов квадратных метров.
Больше всего объектов, оформленных по «дачной амнистии», расположены в Раменском, Дмитрове и Истре — 730, 660 и 592 объекта соответственно.
«На сегодняшний день по регистрации недвижимости уже выполнено более 50% от плана, всего в этом году планируем поставить на учет 70 тысяч жилых домов и хозпостроек», - отметила глава министерства Наталья Адигамова.