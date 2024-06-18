Депутат Нилов считает «прожиточным мизером» новые нормы выплат по МРОТ

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, новые нормы выплат по МРОТ являются «прожиточным мизером». Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что прожиточный минимум может обеспечить лишь биологическое выживание, тем не менее он должен быть больше, несмотря на то что это будет на региональный и федеральный бюджеты. Однако одновременно с этим необходимо стремиться к тому, чтобы прожиточный минимум увеличивался более высокими темпами.

По мнению парламентария, сумма расчета проводится по медианной системе, а не по продуктовой корзине. Подобная система хороша лишь при низкой инфляции и реальном росте доходов населения.