Депутат Нилов считает «прожиточным мизером» новые нормы выплат по МРОТ
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По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, новые нормы выплат по МРОТ являются «прожиточным мизером». Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что прожиточный минимум может обеспечить лишь биологическое выживание, тем не менее он должен быть больше, несмотря на то что это будет на региональный и федеральный бюджеты. Однако одновременно с этим необходимо стремиться к тому, чтобы прожиточный минимум увеличивался более высокими темпами.
По мнению парламентария, сумма расчета проводится по медианной системе, а не по продуктовой корзине. Подобная система хороша лишь при низкой инфляции и реальном росте доходов населения.