Депутат Нилов высказался об идее запретить въезд семьям мигрантов

Миграцию нужно строить по запросу. Такое мнение в интервью RT высказал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Так, если то или иное предприятие нуждается в трудовых мигрантах, то его необходимо ими обеспечить, пояснил он.

Нилов отметил, что в настоящее время на рынке труда не хватает российских специалистов, поэтому некоторые предприятия вынуждены приглашать иностранных работников. Однако это лучше делать целенаправленно.

Сегодня актуальна такая проблема, как въезд иностранных граждан без визы. Так, гражданам Киргизии и Узбекистана не нужно оформлять патент.

Те, кто получил патент или разрешение на работу, остаются в России на весь срок договора и перевозят семьи.

Но мигрантам хотят это запретить. Если инициатива будет реализована, то трудовые мигранты будут работать вахтовым методом: приехал, отработал, оплатил налоги и уехал обратно на родину.

Предполагается, что данная мера позволит снизить нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру, а также на образование и здравоохранение. Кроме того, ожидается, что снизится уровень преступности.

Ранее сообщалось о том, что о росте числа тяжких преступлений среди мигрантов.