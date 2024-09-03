В СКР сообщили о росте числа тяжких преступлений среди мигрантов

В текущем году в РФ на 12% увеличилось количество тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Зачастую мигранты проявляют негативное отношение к местным жителям и правоохранительным органам, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

«В текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4390 до 4935)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, количество преступлений, совершенных нелегально находящимися на территории РФ лицами, возросло втрое, а число правонарушений со стороны трудовых мигрантов увеличилось на 69%.

«В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов», — заявляет ведомство.

Эти данные были озвучены на совещании под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.

«В столичном регионе фиксируется наиболее сложная миграционная обстановка, требующая наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти», — заявили в комитете.

Отмечается, что такие преступления происходят при попустительстве ответственных должностных лиц, занимающихся вопросами миграции.

«Бастрыкин также отметил значимость взаимодействия следственных подразделений с органами исполнительной власти субъектов по вопросам введения ограничений и запретов на привлечение приезжих к отдельным видам занятости. Кроме того, он напомнил об эффективности и значимости работы, нацеленной на постановку на воинский учет натурализованных граждан РФ», — говорится в сообщении.

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