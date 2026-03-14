Депутат объяснил, с чем столкнутся родители без штампа в паспорте при оформлении маткапитала

Депутат Госдумы Александр Толмачев в интервью перечислил преимущества официально зарегистрированного брака перед сожительством, затронув вопросы финансовой поддержки и имущественных прав.

По его словам, наличие штампа в паспорте значительно упрощает процедуру получения материнского капитала. В то время как парам без официального статуса приходится преодолевать бюрократические барьеры.

«При наличии заключенного брака для родителей облегчается оформление материнского капитала - если в паспорте нет штампа, нужно готовиться к штурму бюрократических крепостей», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что для законных супругов процесс оформления документов на новорожденного идет быстрее: родители автоматически вписываются в свидетельство о рождении. В незарегистрированных семьях для этого требуется отдельная процедура установления отцовства.

Кроме того, Толмачев обратил внимание на защиту имущественных прав. Государство рассматривает официальный брак как «совместное предприятие», поэтому все приобретенное в этот период имущество по умолчанию является общей собственностью супругов, что защищает их от несправедливого раздела в будущем.

