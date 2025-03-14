Депутат облдумы Коркин рассказал жителям Красной Поймы о переменах в здравоохранении

Он рассказал о мерах, которые были приняты для поддержки военнослужащих РФ, принимающих участие в спецоперации. Особое внимание на уровне страны и области также уделяются родственникам бойцов.

Также в ходе мероприятия спикер проинформировал о культурном наследии округа, развитии образования и ЖКХ, о благоустройстве. Большой объем работ выполнили в сфере здравоохранения.

По данным депутата, в 2024 году в округе Луховицы отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты в Городне и Павловском, амбулатория в Астапове. Работы выполнили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и Народной программы «Единой России».

Фото: [ пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы ]

«В Луховицкой больнице идет капремонт терапевтического корпуса по Народной программе «Единой России» и госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Работы завершатся к концу 2025 года», — сказал Максим Коркин.

Кроме того, было масштабно обновлено оснащение Луховицкой больницы, которое реализовали по поручению губернатора и по нацпроекту «Здравоохранение». Новое оборудование доставили в Клинико-диагностическую лабораторию. Кроме того, автопарк пополнился тремя машинами скорой помощи. В стоматологии медики теперь пользуются четырьмя новыми установками, которые были переданы в количестве четырех единиц. В стационар паллиативного отделения доставили 11 функциональных кроватей.

«Вопросов по здравоохранению еще много. Над улучшением качества медицинской помощи в округе продолжим работу», — резюмировал Максим Коркин.

Останавливаться на достигнутом в регионе не планируют. Уже определен план работ на ближайшее будущее.