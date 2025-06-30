Депутат округа Луховицы Антон Минаев помог городскому шахматному клубу приобрести необходимое оборудование
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы]
Обращение руководителя городского шахматно-шашечного клуба Николая Буянтуева с запросом на приобретение и монтаж систем кондиционирования воздуха поступило в общественную приемную луховицкого отделения партии «Единая Россия». Решить этот вопрос на помощь взялся депутат окружного Совета депутатов, представляющий фракцию партии «Единая Россия» Антон Минаев.
По словам Николая Буянтуева, для успешных занятий шахматами крайне важна комфортная атмосфера, позволяющая сосредоточиться и эффективно работать. Именно поэтому наличие кондиционеров в помещении клуба является необходимостью. Для создания подходящих условий Антон Минаев оказал клубу содействие.
«Жара в летние месяцы может существенно снизить интерес к занятиям и повлиять на способность игроков к полноценной игре. Новые кондиционеры не только улучшат микроклимат в клубе, но и обеспечат комфортную среду для проведения тренировок и организации турниров», – заявил Антон Минаев.