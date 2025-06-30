Депутат округа Луховицы Антон Минаев помог городскому шахматному клубу приобрести необходимое оборудование

«Жара в летние месяцы может существенно снизить интерес к занятиям и повлиять на способность игроков к полноценной игре. Новые кондиционеры не только улучшат микроклимат в клубе, но и обеспечат комфортную среду для проведения тренировок и организации турниров», – заявил Антон Минаев.