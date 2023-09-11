Депутат Ольга Бурмистрова: высокая явка на выборах говорит о том, что жителям небезразлична судьба Подмосковья

Общество

Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]

Высокая явка на выборах в Подмосковье говорит о том, что жители региона неравнодушны к судьбе области, заявила исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Шатуре, депутат муниципального совета депутатов Ольга Бурмистрова.

«Достаточно высокая явка на выборах говорит о том, что жителям небезразлична судьба нашего родного Подмосковья», - сказала она.

Депутат рассказала, что благодаря работе команды Андрея Воробьева в округе провели благоустройство дворов, построили и отремонтировали образовательные и культурные учреждения. Жители видят позитивные изменения и развитие территорий, подчеркнула она.

«Подмосковье продолжит быть лидером среди регионов», - заключила она.

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