Депутат Ольга Бурмистрова: высокая явка на выборах говорит о том, что жителям небезразлична судьба Подмосковья
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Высокая явка на выборах в Подмосковье говорит о том, что жители региона неравнодушны к судьбе области, заявила исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Шатуре, депутат муниципального совета депутатов Ольга Бурмистрова.
«Достаточно высокая явка на выборах говорит о том, что жителям небезразлична судьба нашего родного Подмосковья», - сказала она.
Депутат рассказала, что благодаря работе команды Андрея Воробьева в округе провели благоустройство дворов, построили и отремонтировали образовательные и культурные учреждения. Жители видят позитивные изменения и развитие территорий, подчеркнула она.
«Подмосковье продолжит быть лидером среди регионов», - заключила она.