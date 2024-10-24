Депутат Останина: государство должно помогать с погашением ипотеки семьям с детьми

Депутат Екатеринбургской думы Денис Хаванцев высказал предложение о том, что рождение четверых детей может стать способом полного погашения ипотеки для таких семей. Глава Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина оценила данное предложение. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, такая норма уже действует в Белоруссии, где президент подписал указ о возможности возврата жилищного кредита с учетом числа детей в семье.

Парламентарий подчеркнула, что целью указанного предложения является не стимулирование рождаемости путем рождения четверых детей, а поддержание семей с детьми и мотивация в этом направлении.

По ее мнению, подобная мера может способствовать решению демографических проблем. Даже в случае отсутствия поддержки данной инициативы кабмином, в Госдуму все равно будет внесен законопроект для обсуждения и принятия необходимых решений.

Ранее депутат Милонов заявил, что важно закрывать ипотеки только русским многодетным семьям.