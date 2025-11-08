Депутат Останина потребовала ужесточить саннормы для нахождения животных в кафе

Нина Останина, депутат Государственной Думы, обратилась в Министерство здравоохранения Российской Федерации с инициативой пересмотра текущих норм, регулирующих содержание животных в общественных местах. Об этом информирует агентство РИА Новости .

Депутат подчеркнула, что согласно текущей редакции СанПиН, в кафе не должно быть насекомых, грызунов, а также синантропных птиц и иных животных.

Останина считает, что такая формулировка позволяет владельцам заведений общественного питания допускать посетителей с домашними животными, что не учитывает интересы остальных гостей.

В документе, адресованном Михаилу Мурашко, предлагается внести изменения в текущую формулировку. Предлагается перефразировать ее следующим образом: «В помещениях предприятий общественного питания и торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных».

Останина уверена, что такие изменения улучшат санитарное состояние и эпидемиологическую обстановку. Это станет важным шагом к защите прав граждан на здоровье и чистую окружающую среду, закрепленных в Конституции.