Депутат Останина потребовала ужесточить саннормы для нахождения животных в кафе
Фото: [Посетители кафе в Камергерском переулке в Москве/Медиасток.рф]
Нина Останина, депутат Государственной Думы, обратилась в Министерство здравоохранения Российской Федерации с инициативой пересмотра текущих норм, регулирующих содержание животных в общественных местах. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Депутат подчеркнула, что согласно текущей редакции СанПиН, в кафе не должно быть насекомых, грызунов, а также синантропных птиц и иных животных.
Останина считает, что такая формулировка позволяет владельцам заведений общественного питания допускать посетителей с домашними животными, что не учитывает интересы остальных гостей.
В документе, адресованном Михаилу Мурашко, предлагается внести изменения в текущую формулировку. Предлагается перефразировать ее следующим образом: «В помещениях предприятий общественного питания и торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных».
Останина уверена, что такие изменения улучшат санитарное состояние и эпидемиологическую обстановку. Это станет важным шагом к защите прав граждан на здоровье и чистую окружающую среду, закрепленных в Конституции.