Депутат Останина призвала ужесточить наказание за нападение на корреспондентов

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, наказание за нападение на представителей СМИ нужно ужесточить с целью защитить представителей данной профессии. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что стоит ввести уголовную ответственность за подобные преступления.

Парламентарий добавила, что никто не имеет права препятствовать осуществлению профессиональной деятельности и собственной точке зрения.

По мнению Останиной, на данный момент в России защищены только сотрудники правоохранительных органов.