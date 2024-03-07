Депутат Останина заявила, что законодательство РФ не дает возможностей женщинам для реализации

Счетная палата РФ пришла к выводу, что российское законодательство дает возможность женщине полностью реализовать себя в обществе. Однако глава Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства Нина Останина имеет обратное мнение по этому поводу. Об этом сообщает « Крым 24 ».

По ее словам, если бы такое заключение имело место, то в политике было бы больше женщин.

Парламентарий отметила, что по международным нормам и стандартам 30%-е присутствие женщины в политике дает 20% повестки дня. Однако в России далеко не 20% социальных повесток.