Депутат Останина заявила, что законодательство РФ не дает возможностей женщинам для реализации
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Счетная палата РФ пришла к выводу, что российское законодательство дает возможность женщине полностью реализовать себя в обществе. Однако глава Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства Нина Останина имеет обратное мнение по этому поводу. Об этом сообщает «Крым 24».
По ее словам, если бы такое заключение имело место, то в политике было бы больше женщин.
Парламентарий отметила, что по международным нормам и стандартам 30%-е присутствие женщины в политике дает 20% повестки дня. Однако в России далеко не 20% социальных повесток.