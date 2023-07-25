Депутат от партии Зеленского позволил себе отдых на Мальдивах

Депутат Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрий Аристов слетал отдохнуть на Мальдивы, выяснило агентство журналистских расследований «Следствие инфо».

В середине июля Аристова, зампреда комитета Верховной рады по безопасности, заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в отеле, сказав, что Аристов проживал у них, но уже уехал.

Стоимость проживания в указанном отеле на двоих за одну ночь варьируется от $2700 до $8700.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что уже инициировал расследование и в случае подтверждения фактов будет требовать лишения Аристова депутатского мандата.

В январе власти Украины запретили выезд большинству чиновников, депутатов, представителей судебных органов выезд из страны без служебной надобности.