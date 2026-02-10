Депутат Панин в «Истоках»: почему встреча с педагогами Павлово-Посадского городского округа стала ключевой
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Депутат Госдумы Геннадий Панин вместе с главой Павлово‑Посадского городского округа Денисом Семеновым посетил центр дополнительного образования «Истоки» в Электрогорске 9 февраля.
Как сообщает источник, в центре недавно завершился капитальный ремонт. Устранили неполадки с инженерными сетями (в том числе с отоплением), о которых жаловались родители, а также обновили помещения и открыли новые студии.
В ближайшее время в «Истоках» планируют запустить кружок робототехники и мини‑детский сад. Мебель для новых помещений закупят за счет фонда инициативного бюджетирования депутата Московской областной думы Линары Самединовой.
Главная цель визита — встреча с руководителями образовательных учреждений округа. По словам Геннадия Панина, такое общение помогает вырабатывать стратегические решения в законотворческой деятельности. Депутат получил от педагогов обратную связь по действующим нормам в сфере образования и предложения для проработки в профильном комитете Госдумы.