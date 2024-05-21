Депутат Пискарев заявил о положенных новых соцвыплатах семьям участников спецоперации

По словам депутата нижней палаты парламента Василия Пискарева, в Госдуме приняли в окончательном чтении законопроект, позволяющий оказать дополнительную материальную поддержку героям спецоперации на Украине и их семьям. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что данная мера затронет военных, награжденных орденом Святого Георгия, и отмеченных Георгиевским крестом четырех степеней. Принятый закон дает возможность справедливо отметить воинов, проявивших мужество и героизм, находясь на передовой.

По мнению парламентария, размер дополнительного материального обеспечения устанавливается в зависимости от степени награды — 415%, 375%, 330% и 250% размера социальной пенсии. Также независимо от возраста и трудоспособности, не вступившие в повторный брак супруги погибших участников спецоперации с детьми станут получать одновременно две пенсии до достижения детьми возраста 23 лет.