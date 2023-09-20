Депутат Полякова: горячую линию запустили для помощи пострадавшим от взрыва газа в многоэтажке в Балашихе

Общественная приемная Партии «Единая Россия» запустила горячую линию для помощи пострадавшим от взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщила руководитель общественной приемной в Подмосковье, депутат Госдумы Алла Полякова.

По ее словам, на горячую линию можно обратиться по любому вопросу, который касается помощи пострадавшим, а также по бытовым, юридическим и иным вопросам, связанным с инцидентом. Помимо этого, жителям психологическую поддержку. Обратиться можно по телефону: 8 (985) 193-64-03.

Кроме того, на базе местной общественной приемной Партии «Единая Россия» открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Он находится по адресу: Балашиха, улица Парковая, д. 7. Сейчас требуется постельное белье, теплые вещи, постельные принадлежности (одеяла, подушки), питьевая вода.

Напомним, утром в среду в многоквартирном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.