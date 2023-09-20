Губернатор Подмосковья: при взрыве в жилом доме в Балашихе погиб один человек

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона выехал на место ЧП.

«К сожалению, один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация. <…> Сам буду на месте через несколько минут. Проведу штаб», — указал глава региона.

По словам Андрея Воробьева, на месте взрыва работают десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф.

Жителей пострадавших квартир, уточнил губернатор, размещают в ДК «Балашиха». Людей обеспечат горячим питанием, водой и окажут психологическую помощь.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что власти региона окажут жителям пострадавшего от взрыва дома всю возможную помощь.

Взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажном доме на Октябрьской улице произошел утром в среду. Возбуждено уголовное дело.