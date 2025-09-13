Депутат помог центру социального обслуживания в городском округе Пушкинский установить беседку

В ответ на обращения жителей депутат Мособлдумы Александр Легков оказал помощь Красноармейскому филиалу комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» в установке беседки.

Новое сооружение предназначено для проведения мастер-классов, спортивных занятий и концертов на открытом воздухе. Открытие состоялось 11 сентября.

Беседку построили всего за неделю. В день открытия на новой площадке выступили местные творческие коллективы и участники клуба «Активное долголетие», а сам Александр Легков присоединился к ним и исполнил одну из песен.

Красноармейский центр социального обслуживания помогает людям, столкнувшимся с жизненными трудностями, оказывая им поддержку и предоставляя возможность для реабилитации. В настоящее время здесь проходят реабилитацию 80 детей с особенностями развития, из них 50 имеют инвалидность, а также более 300 представителей старшего поколения. Долгое время учреждение мечтало о просторной беседке для проведения мероприятий, и на помощь пришел Александр Легков, известный своей гражданской позицией и готовностью помогать жителям региона. Благодаря его поддержке, задуманное стало реальностью.

«Мы будем использовать ее не только для мастер-классов, но и для спортивных мероприятий, таких как зарядка утренняя, бодифлекс — все то, что можно перенести под крышу в непогоду — это большой для нас подарок», — рассказала исполняющий обязанности заместителя директора КЦСОИР «Пушкинский» Надежда Охапкина.

После открытия беседки депутат Мособлдумы Александр Легков и депутат окружного Совета Дмитрий Кульков провели рабочую встречу, где проверили ход ремонта исторического здания XIX века — бывших казарм Воскресенской мануфактуры. Ремонт ведется на основе исторических фотографий и архивных документов с целью сохранения первоначального облика. Выполнено уже около 70% работ, и сдача обновленного здания запланирована на конец октября.