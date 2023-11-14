Депутат предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Материнского капитала не хватает для того, чтобы семьи могли на него покупать квартиры, поэтому его нужно увеличить, чтобы появилась такая возможность. Соответствующее заявление сделал депутат российской Государственной думы Андрей Алехин в интервью для издания «Лента.ру» .

Алехин напомнил о том, что изначально маткапитал был введен как раз таки для того, чтобы семьи могли приобретать на него жилье, но впоследствии, цены на жилье существенно выросли. В данный момент однокомнатная квартире в Омске стоит около четырех миллионов рублей, указал депутат. Он считает, что размер выплаты за ребенка нужно увеличить, чтобы семьи могли обзавестись жильем при помощи капитала.

Алехин также высказался против инициативы своего коллеги Дмитрия Гусева, который ранее предлагал сделать выплату маткапитала прогрессивной, повысив его в тех регионах, где рождаемость низкая. Депутат выразил мнение, что выплата должна быть одинаковой для всех, и подчеркнул, что будет неправильно, если семьи определенных регионов будут получать больше денег.