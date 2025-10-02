Депутат предложил увеличить число женских туалетов

Петербургский депутат выступил с инициативой по изменению подходов к проектированию общественных туалетов. Он предлагает увеличить количество женских санузлов в местах массового посещения, как сообщил РБК .

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев обратил внимание на проблему длинных очередей в женские туалеты. По его мнению, действующие нормативы устарели и не учитывают реальные потребности людей.

В своем обращении к Минстрою политик указал на необходимость двукратного увеличения числа кабинок для женщин. Аргументируется это тем, что представительницы прекрасного пола в среднем проводят в туалете в полтора-два с половиной раза больше времени.

Инициатива, озвученная 2 октября в телеграм-канале депутата, направлена на создание более справедливой городской среды. Цивилев считает, что существующие правила проектирования, предусматривающие равное количество туалетов для разных полов, требуют пересмотра.

Предлагаемые изменения должны улучшить ситуацию в местах массового скопления людей — торговых центрах, вокзалах, аэропортах и культурных учреждениях. Это позволит сократить время ожидания и повысить комфорт для посетителей.

Ранее урбанист возмутился из-за предложения депутатов сделать туалеты платными.