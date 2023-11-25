Депутат предложила разработать федеральный указ о помощи многодетным

Наилучшим подарком для многодетных семей в РФ в канун Нового года стало бы принятие нового федерального документа о поддержке, затрагивающего все субъекты страны и гарантирующего им помощь от своего государства в равной мере. Соответствующее заявление сделала депутат российской Государственной Думы Нина Останина в беседе с изданием «Лента.ру» .

Она считает, что лучшим подарком для семей стал бы указ о статусе и поддержке. Депутат выразила мнение, что в стране должен появится комплексный закон, который мог бы гарантировать равную помощь для всех семей страны.

Останина также напомнила о подарках к Новому году, который получают семьи военнослужащих. Более того, планируется ввести помощь для детей, которые стали жертвами конфликта на Украине. Она напомнила, что председатель Думы выдал поручение об использовании выигранных у компании Google денег для реабилитации детей, которые пострадали на новых российских территориях в ходе конфликта.