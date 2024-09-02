Эксперт рассказал, что ждет ВСУ после потери Угледара

Это ускорит полное освобождение Донбасса от украинских подразделений, о чем в беседе с Инфо24 заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Российские войска намерены ускорить процесс освобождения Донбасса, сосредоточив свои усилия на захвате Угледара. Данный населенный пункт представляет собой стратегически важный пункт обороны Украины на донецком направлении.

Два года назад попытка российских сил взять Угледар не увенчалась успехом. В этот раз для достижения своих целей ВС РФ применяют авиацию и артиллерию, что повышает шансы. Потеря города обернется для ВСУ полным освобождением региона, отметил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Кошкин рассказал о значимости боев за Угледар. Его освобождение позволит перерезать логистические пути ВСУ.