Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации женщин без медицинского образования. Об этом также сообщила «Лента.ру», ссылаясь на украинское издание.

Верховная Рада Украины приняла новый законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, не имеющих медицинских специальностей. Согласно этому документу, украинки, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет.

Депутат Алексей Разумков выразил обеспокоенность по поводу данной нормы, отметив, что она позволяет Киеву мобилизовать женское население. В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул необходимость новой волны мобилизации на Украине.

Ранее Кадыров заявил, что на Украине заканчивается мужское население. По его словам, Киеву катастрофически не хватает мужчин для ведения боевых действий, поэтому он привлекает наемников со всего мира. Также Зеленский вынужден искать альтернативу среди пожилых и женщин.