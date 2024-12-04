Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украине истощается «живая сила»: мужское население редеет стремительно и призывать в ВСУ стало практически некого. По этой причине Киев засылает в бой наемников.

Чеченский лидер провел прямую линию, в ходе которой заявил о нехватке мужчин на Украине. Зеленский вынужден искать альтернативы, пуская в ход запасных, пожилых, женщин, а также западных наемников.

«Мужское население заканчивается у Украины. Отправляют НАТОвский сброд, наемников со всего мира. Останутся там женщины и разрушенная Украина, никому не нужная», — сказал Кадыров.

Напомним, что в апреле 2024 года президент Украине Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий мобилизацию и наказания для уклонистов. Как и прежде покидать страну нельзя лицам от 18 до 60 лет. Они обязаны являться в военкомат в течение недели после получения повестки. Также потенциальным служащим, подходящим по критериям возраста и здоровью, стало невозможно получить загранпаспорта, в том числе и за рубежом в диппредставительствах.

Ранее сообщалось, что, по версии издания Economist, Украина безвозвратно потеряла от 60 до 100 тысяч человек с начала СВО. Еще 400 тысяч бойцов было ранено, в том числе и тяжело.