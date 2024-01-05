Депутат Рады: власти Украины успокаивают людей перед новой мобилизацией

Украинский депутат Рады Александр Дубинский обвинил власти своей страны в попытке успокоить народ в процессе проработки закона о проведении новой мобилизации. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

Парламентарий заявил, что офис украинского президента пытается продемонстрировать Соединенным Штатам свою решительность в борьбе с РФ, одновременно не разозлив украинский народ, который не готов принимать в этом участие.

Дубинский указал на то, что сдать проект закона назад было бы глупо и свидетельствовало бы о стратегическом просчете, а также, демонстрирует слабость нынешней украинской власти.

Депутат также отметил, что главноком ВСУ Валерий Залужный не пожелал брать на себя ответственность за мобилизацию полумиллиона украинцев и другие необоснованные ужесточения процесса мобилизации.