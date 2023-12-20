Депутат Рады забил тревогу из-за состояния украинской энергетики

По мнению независимых экспертов, энергорынок страны катится в пропасть. Недалек тот момент, когда начнут необратимо рушиться технологические процессы.

Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что, по мнению энергетиков, на Украине далеко не все так радужно, как считают госчиновники. Они постоянно отчитываются об успешной интеграции в европейское пространство. На самом же деле положение близко к критическому.

«Признаю честно – оценкам украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально!» - отметил он.

Эксперты считают, что энергорынок Украины пятый год подряд движется к пропасти. Вскоре может наступить ситуация, когда начнется бесконтрольный финансовый хаос, который разрушит все технологические процессы в энергетике, парализовав все снабжение электричеством. И это, по утверждению Кучеренко, вводит его в ступор.