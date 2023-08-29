Депутат рассказала о предстоящем повышении социальных выплат

Повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года повлияет на пособия по временной нетрудоспособности, безработице, беременности и родам. Эти социальные выплаты тоже будут увеличены. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, ее слова передает издание «Лента.ру» .

Она также уточнила, что увеличение выплат будет идти постепенно, в течение всего 2024 года.

Бессараб отметила, что повышение МРОТ приведет к тому, что он станет заметно превышать прожиточный минимум. Она подчеркнула, что после этого будет решена проблема с совпадением МРОТ и прожиточного минимума, которые практически не отличались.

Недавно президент РФ Владимир Путин сообщил о повышении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. Он отметил, что это увеличит доход почти 5 миллионов граждан страны.