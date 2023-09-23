Депутат рассказала о резком повышении МРОТ в России

Скорое резкое повышение МРОТ приведет к увеличению зарплат у более чем 5 миллионов человек. Соответствующее заявление сделала депутат Госдумы Светлана Бессараб, ее слова передает издание «Лента.ру» .

Она сообщила о том, что президентом России Владимиром Путиным было поручено повысить МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. Она сообщила, что это повышение приведет к изменению тарифных ставок и окладов.

Депутат также рассказала о том, что в скором времени к работе приступит группа по внесению изменений ко второму чтению закона о занятости населения страны.

По ее словам, это скажется на частичной занятости и полной занятости с оплатой пособий. В пример она привела возможность матерям выходить на работу к другим работодателям и продолжать получать средства за ребенка до 1,5 лет.