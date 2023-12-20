Депутат Разворотнева: Владельцев квартиры могут осудить за падение наледи с балкона

Есть одно условие, которое позволяет наказывать россиян за падение льда с их балкона на прохожих или машины.

Обычно в случае падения наледи с балкона к ответственности привлекают управляющую компанию, которая не организовала вовремя очищение фасада. Однако и владельцы квартиры, к которой пристроен балкон, могут нарваться на наказание. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, ее комментарий передает «Газета.ру».

«Если балкон существует в первоначальном виде, то ответственность за все падения с балконов несет управляющая кампания. Но если на балконе осуществлена перепланировка без согласования», — объяснила депутат.

К видам перепланировки можно отнести остекление балкона и надстройки, а также изменение общей конструкции. Обычно такое нужно согласовывать, но многие россияне этого не делают.

Штрафы за несогласованную перепланировку небольшие:от тысячи до 2,5 тысячи рублей. Однако если лед повредит имущество, или причинит ущерб здоровью человека, то все примет более серьезный оборот: заведут административное или уголовное дело.