Депутат Разворотнева заявила, что налоговый эффект от обеления риелторского рынка составит свыше 10 млрд рублей

По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, риелторская деятельность сегодня государством не признана, хотя оборот на рынке недвижимости составляет ежемесячно триллионы рублей, в связи с чем подготовлен законопроект, призванный вывести данную деятельность из тени. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Она уточнила, что это даст возможность повысить прозрачность рынка, защитить права потребителей и создать условия для честной конкуренции.

По мнению парламентария, на этом рынке в связи с отсутствием регулирования сегодня работает много неквалифицированных специалистов, а также мошенники. Потребитель, отдавая серьезные деньги как за риелторские услуги, так и за недвижимость, может быть обманутым и остаться не с тем объектом или вообще без него.

Она отметила, что суммарная годовая выручка риелторского рынка в нашей стране сегодня составляет свыше 150 млрд рублей. При этом уровень серой зоны налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%. Один налоговый эффект от обеления указанного рынка составит более 10 млрд рублей в год. Поэтому законопроектом предлагается прописать правовые основы риелторской деятельности, полномочия правительства и регионов РФ по регулированию и контролю сделок с недвижимостью. Помимо этого, нормативный документ вводит понятие «специалист по операциям с недвижимостью», квалификация которого должна будет подтверждаться не реже чем один раз в пять лет в соответствии с Законом РФ «О независимой оценке квалификации».

Ранее в Гильдии риелторов выразили сомнение, что аренда жилья подешевеет в ближайшее время.