Депутат Савченко раскрыл особенности работы закона о банковских вкладах для граждан с низкими доходами

В России одобрено введение соцвкладов для граждан с низкими доходами. По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Олега Савченко, данный законопроект был разработан в целях соцподдержки граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и подразумевает создание особых банковских продуктов: социального банковского счета и социального банковского вклада. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что открытие данных счетов и вкладов станет доступно только для граждан с подтвержденным низким уровнем доходов.

По мнению парламентария, особенностью социального банковского вклада является то, что максимальный размер денежных средств на нем не может превышать 50 тыс. рублей, процентная ставка не может быть менее ключевой ставки Центробанка РФ + 1% в год. Выплата процентов станет осуществляться ежемесячно на указанный гражданином лицевой счет.

Он отметил, что при условии утверждения законопроекта, он вступит в силу с 1 июля следующего года.