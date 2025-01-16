Депутат Шеремет назвал необходимую всем жителям РФ «мощнейшую мобилизацию»
В Госдуме заявили о необходимости внутренней мобилизации каждого россиянина
Фото: [Медиасток.рф]
По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, каждый житель РФ должен начать мощнейшую внутреннюю мобилизацию. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что она должна быть выражена в более ответственном отношении к работе, осознанной любви к стране, своим родным и близким. Складывающаяся сегодня в России обстановка вынуждает переосмыслить жизненные ориентиры и приоритеты.
По мнению парламентария, подобная социальная мобилизация поможет дать исчерпывающий ответ на внешние и внутренние вызовы, которые стоят перед нашей страной. Это даст возможность будущим поколениям жить под мирным, спокойным небом.
Ранее депутат Гурулев сделал заявление о мобилизации в РФ в 2025 году.