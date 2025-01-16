Депутат Шеремет назвал необходимую всем жителям РФ «мощнейшую мобилизацию»

По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, каждый житель РФ должен начать мощнейшую внутреннюю мобилизацию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что она должна быть выражена в более ответственном отношении к работе, осознанной любви к стране, своим родным и близким. Складывающаяся сегодня в России обстановка вынуждает переосмыслить жизненные ориентиры и приоритеты.

По мнению парламентария, подобная социальная мобилизация поможет дать исчерпывающий ответ на внешние и внутренние вызовы, которые стоят перед нашей страной. Это даст возможность будущим поколениям жить под мирным, спокойным небом.

Ранее депутат Гурулев сделал заявление о мобилизации в РФ в 2025 году.