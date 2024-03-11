Депутат Шеремет: при ликвидации Patriot в ДНР могли погибнуть военные США

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал недавний результативный ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в ДНР, в результате которого были уничтожены два американских ЗРК Patriot.

По информации парламентария, в результате ликвидации западной военной техники могли погибнуть обслуживавшие ЗРК Patriot военные США, сообщает РИА Новости.

«При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США», — отметил собеседник агентства.

Ранее по факту произошедшего высказались несколько западных экспертов. Как посетовал немецкий журналист Юлиан Репке выразил мнение, в ликвидации ЗРК Patriot виноваты сами украинские военные, разместившие комплексы слишком близко к линии соприкосновения.

Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, в свою очередь предположил, что в ходе российско ракетной атаки экипаж уничтоженного ЗРК Patriot был также полностью ликвидирован.