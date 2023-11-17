Экономика этой страны постепенно катится в пропасть, за счет чего в ней растут протестные настроения. Это создает предпосылки для распада на составные части.

По мнению Михаила Шеремета, депутата Государственной Думы РФ от Республики Крым, обычные американцы уже погрязли в долгах и кредитах. Дальше будет еще хуже.

«Поддержка Украины приведет к скатыванию американской экономики в пропасть, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения», - заявил он.

Слова парламентария привели РИА Новости. По его мнению, тем самым создаются предпосылки для развала Соединенных Штатов на составляющие их части, каждая из которых будет более ориентирована на удовлетворение нужд собственных граждан.