Депутат Шолохов назвал причину невозможности захоронения тела Ленина

Каждый год ближе к дню рождения вождя мирового пролетариата, поднимается волна обсуждений участи его так и не захороненного тела. По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по культуре Александра Шолохова, тело Владимира Ленина не похоронят, пока в обществе не будет достигнуто согласие по данному вопросу. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что консенсус в обществе вообще труднодостижим, тем более по этому неоднозначному вопросу. Данный вопрос можно даже назвать больше этического свойства, чем политического или какого-то другого. При этом в обществе отсутствует единое мнение, поэтому любые изменения только провоцируют дальнейшее обострение.

По мнению парламентария, все зависит именно от мнения абсолютного большинства, которое приходит к какому-то решению.