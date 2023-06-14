Депутат Шолохов предлагает создать в Москве «Аллею славы» по аналогии с голливудской

В России снимают много фильмов, однако западная киноиндустрия в разы превосходит отечественную по охвату зрителей и денежным сборам. Заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов уверен, что создание аналога Голливуда в РФ не поможет нагнать конкурентов.

Парламентарий напомнил, что в России есть замечательная киношкола, берущая свое начало еще с дореволюционных времен.

«Она была предвестником Голливуда по многим параметрам. Я не думаю, что у нас должен быть его аналог, а вот то, что кинематограф нужно развивать — это да. Комитет по культуре этим активно занимается», — заявил Шолохов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако депутат Госдумы отметил, что создание аналога американской «Аллеи славы» в Москве было бы неплохим решением.

«Это оправданно, такие попытки даже предпринимались в свое время. Но кому там быть, должны решить зрители. Должно быть народное голосование. В Голливуде списки для «Аллеи славы» создаются Американской киноакадемией. Я бы не отдавал это дело в руки только цеха и профессионалов, я бы спрашивал у людей», — подчеркнул парламентарий.

По словам Шолохова, голосование за актеров, которых впоследствии разместят на «Аллее», следует проводить в онлайн-формате.

«Голосование можно провести на «Госуслугах», хотя я не считаю использование таких ресурсов целесообразным. В конце концов, в России много сайтов с опросами. А саму аллею я бы разместил у здания «Мосфильма», — добавил собеседник издания.

Депутат считает, что российскому кинематографу стоит поучиться у западных коллег «агрессивности в хорошем смысле слова».

«Этот термин неоднократно с коллегами по музейному цеху обсуждался. Зачастую мы излишне деликатничаем, не задеваем чужих чувств, ищем обтекаемые формулировки и так далее. И в это же время Голливуд есть со своими штампами, но они же работают», — заключил Шолохов.

Ранее стало известно, какие фильмы сейчас снимают в Московской области.