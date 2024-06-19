Депутат Спиридонов заявил о подготовке законопроекта о запрете рекламы экстрасенсов в прессе и Всемирной сети

По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по промышленности и торговле Александра Спиридонова, в Госдуме подготовлен законопроект о запрете рекламы услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов в средствах массовой информации и во Всемирной сети. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в случае принятия закона рекламодателю станет грозить административный штраф, который для должностных лиц составит от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

По мнению парламентария, подобная деятельность является мошеннической, к тому же губительно сказывается на психическом и физическом здоровье россиян. Также она в корне противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных отечественных духовно-нравственных ценностей.