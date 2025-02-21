Депутат Стенякина объяснила россиянам, куда подевались выходные дни в честь 23 февраля

В 2025 году граждан России ожидают продолжительные выходные, которые продлятся с 8 по 11 мая, сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов от партии «Единая Россия», в беседе с ТАСС.

По ее словам, увеличение количества праздничных дней произошло за счет переноса выходного дня, который был запланирован на 23 февраля.

Стенякина отметила, что многих россиян расстроил факт отсутствия дополнительного отдыха в последний месяц зимы. Однако это компенсируется настоящими каникулами в мае, которые продлятся с четверга по воскресенье.

«В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, согласно постановлению правительства, этот день переносится на четверг, 8 мая», — обратила внимание Стенякина.

В этом году День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, является официальным праздником, но сокращенной рабочей недели не будет. В Роструде сообщили, что перенос выходного дня позволит продлить отдых в майские праздники, когда россиян ждет ближайшая сокращенная рабочая неделя.

Дополнительный отдых ожидает россиян и в начале мая. В этом году 8 Марта выпадает на субботу, поэтому выходной день перенесут на 2 мая. Таким образом, граждане смогут отдохнуть с первого по четвертое число.