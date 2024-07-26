Жителям Подмосковья рассказали, как оформить электронный больничный лист

Как сообщили в Отделении СФР по Москве и Московской области, в этом году работающим жителям было оплачено 5,3 млн электронных листков нетрудоспособности. Общая сумма выплат составила 63,7 млрд рублей.

Напомним, в Московской области больничные листы оформляются в электронном виде. Преимуществ у такого формата масса – и экономия времени при оформлении, и отсутствие необходимости везти больничный на работу. Кроме того, такой лист нетрудоспособности невозможно потерять, испортить или подделать.

«Для получения листка нетрудоспособности гражданам необходимо только сообщить номер своего СНИЛС. Оформленный больничный лист поступает из медучреждения напрямую к работодателю. Затем необходимые сведения передаются в наше Отделение в течение трех рабочих дней с даты закрытия больничного», – рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

При этом есть два исключения. Первое – это лица, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну. Второе – граждане, в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Этим категориям лиц нужно по-прежнему взять бумажный больничный при выписке из медучреждения и предъявить его работодателю.

За первые три дня болезни работодатель самостоятельно рассчитывает и выплачивает пособие из собственных средств, а с четвертого дня это делает ОСФР по Москве и Московской области. Деньги поступают гражданину на счет в течение десяти рабочих дней с момента получения сведений.

На объем выплаты влияет средний заработок за предыдущие два года и страховой стаж сотрудника.

«При стаже 8 и более лет он составит 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%», – пояснил Путин.

Отметим, что если сотрудник ухаживает за больным членом семьи, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств СФР с первого дня.

Граждане, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, получают информационные сообщения об открытии, продлении и закрытии электронных листков нетрудоспособности.