Депутат Свинцов предложил ввести запрет на дарение в России алкоголя

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по информполитике, информтехнологиям и связи Андрея Свинцова, в России следует ввести запрет на дарение алкогольной продукции. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что стоит дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает штрафы за передачу алкогольных напитков в качестве подарка. Для физических лиц штраф составит пять тысяч рублей, для должностных — от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических — 100 тыс. рублей. Данная инициатива направлена на сокращение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.

По мнению парламентария, указанный законопроект был разработан в рамках госполитики по борьбе с алкоголизмом, утвержденной кабмином.

Ранее социолог Рощин назвал алкоголь идеальным подарком в России.