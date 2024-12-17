Социолог Рощин назвал идеальный подарок в России

В нижней палате парламента предложили запретить гражданам РФ дарить друг другу алкоголь с целью сократить употребление спиртного в стране. По словам социолога Алексея Рощина, тем не менее дорогой коньяк или качественное вино в красивой бутылке считаются едва ли не самым лучшим подарком в России. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что россияне в принципе выпить не дураки. В связи с чем весьма нравится, что это подарок, с одной стороны, красивый. Различные импортные бутылки красиво оформляются, красиво выглядят. В то же время это гостинец с приятным вкусом для приятного применения, поэтому воспринимается практически как идеальный подарок в России.

По мнению эксперта, также алкоголь универсален, поскольку его можно подарить коллегам, родственникам, начальству и сослуживцам. Презент в виде спиртного не подчеркнет близких отношений между людьми, однако станет уместен в большинстве случаев.

Ранее сообщалось, что в Бурятии захотели ужесточить продажу алкоголя и борьбу с самогоноварением.