Депутат Свинцов выступил за «день трезвости» каждое воскресенье

Андрей Свинцов, депутат Государственной думы от ЛДПР, представил в своем телеграм-канале проект закона, вводящего запрет на реализацию алкогольных напитков по воскресеньям на всей территории России.

Законопроект предполагает внесение поправок в федеральный закон, регулирующий производство, оборот и потребление алкоголя.

В обосновании к законопроекту депутат отмечает увеличение объемов продаж и потребления алкогольной продукции в стране за последние годы. Он указывает, что в некоторых регионах, включая Вологодскую область и Бурятию, уже принимаются меры по ограничению продажи алкоголя.

По мнению Свинцова, введение «дня трезвости» каждое воскресенье положительно скажется на демографической ситуации и будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения. Он считает, что воскресные дни лучше посвятить семье, спорту или увлечениям.

Ранее юрист Шадрин заявил, что перерегистрация позволит обойти новые правила продажи алкоголя.