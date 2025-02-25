Юрист рассказал, как бизнес может обойти новые правила продажи алкоголя

Депутаты Тюменской областной Думы утвердили изменения в региональном законе о продаже алкоголя. С понедельника по четверг, а также в воскресенье, приобрести спиртные напитки разрешено с 08:00 до 22:00. В праздничные дни время работы торговых точек сдвигается на один час. Депутат Инна Лосева пояснила, что закон согласовали по просьбе многих жителей региона. Юрист Павел Шадрин отметил, что бизнес может найти легальный способ игнорирования данных рекомендаций.

По мнению юриста, собственники «наливаек» могут перерегистрировать заведения. В итоге в этом же помещении начнет работу кафе или ресторан. Достаточно вложить небольшие средства и выполнить некоторые требования: меню, обслуживание и наличие кухни.

Эксперт считает, что собственники «наливаек» могут арендовать помещение в нежилом здании. Нововведенный закон ограничивает продажу алкоголя исключительно в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Юрист Шадрин также обратил внимание на то, что запрет на легальную продажу алкоголя может привести к росту несанкционированных точек.

«Если магазин продавал все и всем в любое время, то он продолжит это делать и клиентов у точки станет только больше. К тому же закон касается наливаек, расположенных в многоквартирных домах, а если точка просто стоит рядом, то на нее это уже не работает», — объясил юрист.

Ранее подмосковный врач объяснил, как алкоголь может испортить свидание мужчине.