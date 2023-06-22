Депутат Тарбаев оценил введение дресс-кода туристов в Дагестане

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по туризму Сангаджи Тарбаева, власти Республики Дагестан имеют право вводить дресс-код для путешественников, так как в каждой республике имеется свой уклад жизни и собственные религиозные традиции. Об этом сообщает NEWS.ru.