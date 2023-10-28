Депутат Тарбаев рассказал, где россияне могут отдохнуть в ноябрьские праздники

Сангаджи Тарбаев является главой комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В разговоре с «Газета.ру» он рассказал, какие места россиянам стоит посетить в праздничные выходные с 4 по 6 ноября.

Депутат Тарбаев считает следующий месяц подходящим «для культурно-познавательного туризма». Именно поэтому, по его мнению, стоит обратить свое внимание на города Серебряного ожерелья, а также Золотого кольца России.

Людям, которые еще не насытились вдоволь осенним сезоном, предлагается продлить его в Калининградской области. Там можно познакомиться с «особой атмосферой приморских городков». А среди развлечений порадуют своим выбором гастрофестивали.

Регион Кавказских минеральных вод пользуется круглогодичной популярностью, а это значит, что даже сейчас можно расслабиться и поехать на лечебные процедуры. Ну а в старт горнолыжного сезона депутат предлагает отправиться на Курилы, Камчатку или же Сахалин.